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Рецидивист пытался зарезать нижегородца за громкие разговоры
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Рецидивист пытался зарезать нижегородца за громкие разговоры 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
69-летний житель Ленинского района обвиняется в покушении на убийство 41-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 23 января в квартире одного из домов по ул. Матросская. Злоумышленник ударил ножом в шею знакомого своего племянника, который находился у того в гостях. Только благодаря экстренной госпитализации потерпевший остался жив. Ему причинен тяжкий вред здоровью.
Выяснилось, что в тот день мужчина несколько раз делал замечание племяннику и его гостю, которые мешали ему отдыхать громкими разговорами.
Ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за убийства.
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