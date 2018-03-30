Рецидивист пытался зарезать нижегородца за громкие разговоры

Преступление совершено 23 января в квартире одного из домов по ул. Матросская. Злоумышленник ударил ножом в шею знакомого своего племянника, который находился у того в гостях. Только благодаря экстренной госпитализации потерпевший остался жив. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что в тот день мужчина несколько раз делал замечание племяннику и его гостю, которые мешали ему отдыхать громкими разговорами.

Ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за убийства.