СК разыскивает подозреваемого в развращении 10-летних девочек в Воронеже

Следователи разыскивают подозреваемого в развращении двух десятилетних девочек в Воронеже, сообщили в пресс-службе ведомства 30 марта.

В феврале в Советском районе города неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении двух десятилетних девочек и скрылся.

По описанию потерпевших правоохранительные органы составили рисованный портрет подозреваемого. Его приметы: на вид 50-60 лет; рост 165 см; плотного телосложения; глаза большие, выпуклые.

Следственные органы и сотрудники полиции просят лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении, а также личности злоумышленника, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 278-62-79, 8-908-148-40-96, 272-16-86, 272-17-88 или 02.