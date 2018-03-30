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СК разыскивает подозреваемого в развращении 10-летних девочек в Воронеже
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СК разыскивает подозреваемого в развращении 10-летних девочек в Воронеже 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Следователи разыскивают подозреваемого в развращении двух десятилетних девочек в Воронеже, сообщили в пресс-службе ведомства 30 марта.
В феврале в Советском районе города неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении двух десятилетних девочек и скрылся.
По описанию потерпевших правоохранительные органы составили рисованный портрет подозреваемого. Его приметы: на вид 50-60 лет; рост 165 см; плотного телосложения; глаза большие, выпуклые.
Следственные органы и сотрудники полиции просят лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении, а также личности злоумышленника, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 278-62-79, 8-908-148-40-96, 272-16-86, 272-17-88 или 02.
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