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Жительница Ноябрьска попалась на удочку лжепрокурора москвича
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Жительница Ноябрьска попалась на удочку лжепрокурора москвича 

Уральский меридиан 25 минут назад
Фото: Уральский меридиан
30 марта 2018 года — в полицию Ноябрьска обратилась очередная жертва мошенника. Местная жительница объяснила что стала жертвой мошенника, который представился сотрудников прокуратуры города Москвы.
Накануне, пока женщина находилась в банке, ей позвонил неизвестный мужчина и представился прокурором города Москвы. Он рассказал потерпевшей, что за купленное в 2017 году некачественное лекарство ей положена компенсация. Сумма оказалась не маленькая 450 тыс. рублей. Правда, чтобы её получить женщина должна был заплатить страховой взнос 7% от суммы. Это требование не вызвало у заявительницы никаких подозрений и она тут же на месте перевела деньги на карту злоумышленника. Тем самым лишилась 31 тыс. 500 рублей. Уже позже жертва поняла что её обманули и пошла в полицию.
Теперь полицейские начали розыск мошенников. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ч.2 — мошенничество. Следствие продолжается.
«Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. При поступлении телефонных звонков и обращений неизвестных Вам граждан с требованием перечисления денежных средств под различными предлогами незамедлительно сообщайте в полицию», — обращаются к жителям Ноябрьска сотрудники ОМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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