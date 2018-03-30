Жительница Ноябрьска попалась на удочку лжепрокурора москвича

30 марта 2018 года — в полицию Ноябрьска обратилась очередная жертва мошенника. Местная жительница объяснила что стала жертвой мошенника, который представился сотрудников прокуратуры города Москвы

Накануне, пока женщина находилась в банке, ей позвонил неизвестный мужчина и представился прокурором города Москвы. Он рассказал потерпевшей, что за купленное в 2017 году некачественное лекарство ей положена компенсация. Сумма оказалась не маленькая 450 тыс. рублей. Правда, чтобы её получить женщина должна был заплатить страховой взнос 7% от суммы. Это требование не вызвало у заявительницы никаких подозрений и она тут же на месте перевела деньги на карту злоумышленника. Тем самым лишилась 31 тыс. 500 рублей. Уже позже жертва поняла что её обманули и пошла в полицию.

Теперь полицейские начали розыск мошенников. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ч.2 — мошенничество. Следствие продолжается.