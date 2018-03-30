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Директора рязанской автошколы будут судить за невыплату зарплаты
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Директора рязанской автошколы будут судить за невыплату зарплаты 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций, обвиняемого по статье «Невыплата заработной платы», сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что с октября 2016 года по март 2017 года директор автошколы не выплачивал в полном объеме заработную плату трем сотрудникам. В результате задолженность составила более 48 тысяч рублей. При этом для создания видимости успешной деятельности его как руководителя производилось расходование денег организации на другие нужды, в том числе выплаты сторонним организациям по оплате товаров и услуг, ремонт, рекламу и т.п.
В настоящее время материалы по делу переданы в суд.
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