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В Чертково вынесли приговор матери, заставлявшей своих детей попрошайничать
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В Чертково вынесли приговор матери, заставлявшей своих детей попрошайничать 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Чертковском районном суде закончили рассматривать уголовное дело 28-летней местной жительницы. Мать приводила своих детей к одному из местных магазинов и заставляла их попрошайничать.
Женщина заставляла малышей подходить к прохожим и выпрашивать у них деньги и продукты питания. Это продолжалось с октября 2016 года по ноябрь 2017 года.
— Дончанку признали виновной по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий родителем». Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор еще в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе Чертковского районного суда.
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