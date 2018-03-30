В Чертково вынесли приговор матери, заставлявшей своих детей попрошайничать

В Чертковском районном суде закончили рассматривать уголовное дело 28-летней местной жительницы. Мать приводила своих детей к одному из местных магазинов и заставляла их попрошайничать.

Женщина заставляла малышей подходить к прохожим и выпрашивать у них деньги и продукты питания. Это продолжалось с октября 2016 года по ноябрь 2017 года.

— Дончанку признали виновной по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий родителем». Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор еще в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе Чертковского районного суда.