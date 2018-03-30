В Отрадном будут судить мужчину, который задолжал своим работникам 1,3 млн рублей

Как сообщает пресс-служба Следкома по Ленобласти, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Следствие установило, что директор предприятия, которое осуществляет свою деятельность по хранению, транспортировке и переливу битума в Отрадном Кировского района Ленобласти. В период с августа по декабрь 2016 года, имея реальную возможность исполнять свои обязанности по оплате труда, обвиняемый не выплачивал в полном объеме заработную плату 8 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 1,3 миллиона рублей.

По делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.