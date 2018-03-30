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В Отрадном будут судить мужчину, который задолжал своим работникам 1,3 млн рублей
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В Отрадном будут судить мужчину, который задолжал своим работникам 1,3 млн рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Следственным комитетом России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «АС», обвиняемого в невыплате заработной платы работникам свыше двух месяцев.
Как сообщает пресс-служба Следкома по Ленобласти, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Следствие установило, что директор предприятия, которое осуществляет свою деятельность по хранению, транспортировке и переливу битума в Отрадном Кировского района Ленобласти. В период с августа по декабрь 2016 года, имея реальную возможность исполнять свои обязанности по оплате труда, обвиняемый не выплачивал в полном объеме заработную плату 8 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 1,3 миллиона рублей.
По делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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