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В Спировском районе полицейские установили подозреваемого в незаконной охоте
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В Спировском районе полицейские установили подозреваемого в незаконной охоте 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Тверская неделя
В дежурную часть Спировского отдела полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило сообщение от государственного инспектора в области охраны окружающей среды о том, что при обследовании лесных угодий в районе деревни Скоморохово им обнаружены части туши убитого лося.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что давность отстрела дикого животного составляет не более суток. Эксперты-криминалисты изъяли останки лося, следы обуви и протектора автомобиля, а также микрочастицы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что к незаконной добыче дикого животного может быть причастен неработающий ранее судимый 31-летний житель Спировского района. Злоумышленник допрошен и сознался в содеянном. У подозреваемого полицейскими изъято гладкоствольное ружьё.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев.
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