В Спировском районе полицейские установили подозреваемого в незаконной охоте

В дежурную часть Спировского отдела полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» поступило сообщение от государственного инспектора в области охраны окружающей среды о том, что при обследовании лесных угодий в районе деревни Скоморохово им обнаружены части туши убитого лося.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что давность отстрела дикого животного составляет не более суток. Эксперты-криминалисты изъяли останки лося, следы обуви и протектора автомобиля, а также микрочастицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что к незаконной добыче дикого животного может быть причастен неработающий ранее судимый 31-летний житель Спировского района. Злоумышленник допрошен и сознался в содеянном. У подозреваемого полицейскими изъято гладкоствольное ружьё.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев.