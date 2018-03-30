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Свобода была так близко: националиста Белова-Поткина планируют снова арестовать
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Свобода была так близко: националиста Белова-Поткина планируют снова арестовать 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Националиста Александра Белова-Поткина, который должен был через две недели выйти на волю, как уже отбывший свой срок за экстремизм, могут в пятницу вновь арестовать. Следственные органы вышли с таким ходатайством в Хамовнический суд Москвы.
Как уже рассказывал «МК», на днях президиум Мосгорсуда утвердил ранее смягченный приговор Белову-Поткину, осужденному в августе 2016 года сначала на 7,5 года лишения свободы (в дальнейшем Мосгорсуд скостил ему срок до 3,5 года колонии). При этом апелляционная инстанция отменила Поткину приговор по статье «Легализация денежных средств», а уголовное дело в данной части вернули в прокуратуру для устранения недостатков.
Кстати, ранее адвокат националиста Иван Миронов заявил, что его подзащитный должен вскоре (а именно 16 апреля) обрести свободу, поскольку уже почти отсидел назначенное наказание. «16 апреля Александр должен выйти. Мы его будем встречать у СИЗО. Но поскольку дело Александра сугубо политическое, мы опасаемся любых провокаций», — сказал защитник.
В результате следственные органы решили, что Поткину еще рано покидать СИЗО, так как он еще не предстал перед судом по обвинению в «Легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
— В пятницу, в 15.00, в Хамовническом суде Москвы будет избираться мера пресечения Александру Белову-Поткину, — заявил «МК» адвокат Миронов.
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