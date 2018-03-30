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В Крыму задержали четырех посредников во взятке в полтора миллиона рублей
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В Крыму задержали четырех посредников во взятке в полтора миллиона рублей 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четыре сотрудника фирмы по оказанию услуг по подключению к электричеству участков в Крыму задержаны при передаче друг другу по цепочке взятки в 1,5 миллиона рублей, которой намеривались подкупить сотрудников «Крымэнерго», сообщает в пятницу Следственный комитет (СК) России.
Оперативное видео задержания обвиняемых сотрудниками крымского управления ФСБ опубликовано на официальном Youtube-канале Следственного комитета.
"По данным следствия, в феврале 2018 года собственник земельного участка заключил договор с одной из фирм о содействии в подключении к электрической сети его участка. После чего сотрудники фирмы передавали друг другу денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей для дальнейшей передачи в качестве взятки для сотрудников ГУП РК «Крымэнерго» за оказание ими содействия", — говорится в сообщении ведомства.
Преступная деятельность обвиняемых, по данным следствия, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в покушении на посредничество во взяточничестве, по месту работы и жительства мужчин проведены обыски, с них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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