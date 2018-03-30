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Четверо нижегородцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино
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Четверо нижегородцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Сормовском районе перед судом предстанут 44-летний мужчина и три женщины в возрасте от 35 до 65 лет, которые обвиняются в организации подпольного казино. Злоумышленники проводили азартные игры в одном из помещений торгового центра. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в сентябре 2016 года мужчина арендовал зал в ТЦ «Сормовские зори», где и установил игровое оборудование. Две женщины выполняли функции операторов. Они разъясняли посетителям правила игры, принимали ставки, начисляли кредиты и выплачивали выигрыши. Еще одна женщина вела учет финансов, поступивших от незаконной деятельности.
В августе 2017 года полицейские выявили и прикрыли подпольное казино. Злоумышленников задержали, свою вину они признали в полном объеме. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Организаторам казино грозит штраф.
Напомним, в Арзамасе перед судом предстали десять организаторов азартных игр.
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