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Житель Тюменской области вырубил сосны на 1,6 миллиона
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Житель Тюменской области вырубил сосны на 1,6 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 30 марта, ФедералПресс. В Вагайский районный суд передано уголовное дело о незаконной рубке сосен на 1,6 миллиона рублей.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 66-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).
«Расследованием установлено, что у тюменца не имелось законных оснований для заготовки леса в декабре 2017 года в Ушаковском участковом лесничестве Вагайского района», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В декабре 2017 года мужчина ввел в заблуждение своего знакомого и тот поручил пяти местным жителям срубить сосны в эксплуатационных лесах. Было спилено 191 дерево. Незаконную рубку обнаружили в ходе совместного рейда лесной охраны, полиции, лесников Тюменской авиабазы и лесничего Ушаковского лесничества.
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