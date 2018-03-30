Житель Аксарки ограбил сам себя, чтобы не платить за коммуналку

Лабытнанги суд оштрафовал на 45 тыс. рублей жителя села Аксарка, который пытался избежать оплаты за коммунальные услуги, заявив о якобы совершенном уголовном преступлении. В полиции он рассказал, что некто залез в его квартиру через форточку на кухне и украл 9 тыс. 800 рублей, — сообщает окружная прокуратура ЯНАО

Правоохранители выяснили, что никто в квартиру к заявителю не проникал, а форточку он повредил сам для подтверждения показаний. Оказалось, что мужчина был в запое, а когда он понял, что деньги закончились и он не сможет оплатить коммунальные услуги, решил пойти на такую хитрость. Предприимчивый сельчанин рассчитывал, что после возбуждения уголовного дела стражи порядка выдадут справку о краже, которую он предоставит энергоснабжающей организации для отсрочки платежа. «Похищенные» деньги он тоже потратил на алкоголь.