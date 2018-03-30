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Пермяк из ревности избил соперника табуретом
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Пермяк из ревности избил соперника табуретом 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В пермском кафе мужчина избил соперника табуретом.
О происшествии в полицию сообщили из медучреждения, в которое поступил пермяк с травмой живота. При проверке сотрудники полиции выяснили, что 29-летний мужчина получил травму, когда отдыхал в кафе с девушкой. Через некоторое время в заведение зашёл 25-летний молодой человек, который с той же девушкой встречался раньше. Произошла ссора, во время которой он схватил табурет, и нанёс им сопернику несколько ударов в живот. Здоровью потерпевшего нанесён тяжкий вред.
Сотрудники полиции по горячим следам установили место нахождения злоумышленника, и задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью».
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