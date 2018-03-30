Пермяк из ревности избил соперника табуретом

В пермском кафе мужчина избил соперника табуретом.

О происшествии в полицию сообщили из медучреждения, в которое поступил пермяк с травмой живота. При проверке сотрудники полиции выяснили, что 29-летний мужчина получил травму, когда отдыхал в кафе с девушкой. Через некоторое время в заведение зашёл 25-летний молодой человек, который с той же девушкой встречался раньше. Произошла ссора, во время которой он схватил табурет, и нанёс им сопернику несколько ударов в живот. Здоровью потерпевшего нанесён тяжкий вред.