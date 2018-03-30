Житель Омутнинска избивал и угрожал убить свою несовершеннолетнюю жену: девушка пряталась от супруга у соседей

Прокуратура Омутнинского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя.

Мужчина систематически избивал свою несовершеннолетнюю жену, сообщают omvesti.ru.

Житель Омутнинска обвиняется в том, что с октября по декабрь 2017 года он систематически избивал свою 17-летнюю жену.

Кроме того, он угрожал ей убийством. Дважды незаконно проникал в соседний жилой дом в поисках своей супруги, куда она уходила, пытаясь избежать очередного избиения.

Как сообщили в прокуратуре, органами предварительного расследования действия обвиняемого квалифицированы как истязание, т.е. систематическое нанесение побоев и иных насильственных действий в отношении несовершеннолетней.

Еще ему предъявлены обвинения в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Омутнинский районный суд для рассмотрения по существу.

В случае осуждения обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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