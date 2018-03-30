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Нижегородского пенсионера-рецидивиста будут судить за попытку убийства мужчины из-за громких разговоров
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Нижегородского пенсионера-рецидивиста будут судить за попытку убийства мужчины из-за громких разговоров 

В городе N 32 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
В Ленинском районе перед судом предстанет 69-летний пенсионер, обвиняемый в покушении на убийство 41-летнего мужчины. Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В том числе и за тяжкие преступления. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Напомним, преступление было совершено днем 23 января в квартире одного из домов по улице Матросской. Обвиняемый находился в гостях у своего племянника, к которому пришел и потерпевший. Они громко разговаривали, чем мешали отдыхать пенсионеру. На замечания, которые им неоднократно делал обвиняемый, они не реагировали. Тогда злоумышленник схватил нож и ударил им гостя в шею. Только благодаря своевременной помощи врачей мужчина остался жив.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.
Напомним, нижегородская студентка обвиняется в убийстве сожителя.
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