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Полиция не подтверждает информацию о краже 50 кг пельменей из кафе Екатеринбурга
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Полиция не подтверждает информацию о краже 50 кг пельменей из кафе Екатеринбурга 

ТАСС 1 час назад
Фото: Секрет Фирмы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Полиция не подтверждает размещенную в некоторых СМИ информацию о краже 50 кг пельменей из кафе на улице Пушкина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
"Пока не подтверждаем эту информацию. Ни заявлений, ни сообщений [не поступало]. Сейчас мы проверим информацию — откуда это взялось", — сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные в масках украли из кафе на улице Пушкина в Екатеринбурге 50 кг пельменей. Как сообщил журналистам один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькиницкий, ограбление произошло вечером в четверг, когда кафе уже готовилось к закрытию. Денег в кассе, по словам шеф-повара, к тому моменту не было, так как уже была проведена инкассация. Однако возле кассы стоял морозильник, откуда и были украдены замороженные пельмени.
Владимир Олькиницкий в беседе с ТАСС отметил, что прокомментирует ситуацию позднее.
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 Ещё 7 источников 
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