Ещё
Грабители в Екатеринбурге вынесли из кафе полцентнера пельменей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грабители в Екатеринбурге вынесли из кафе полцентнера пельменей 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге неизвестные в четверг вечером ограбили кафе «Замес» в центре города, злоумышленники вынесли из заведения 50 килограмм пельменей.
Ограбление на улице Пушкина произошло около 22.00, когда посетителей в кафе уже не было и оно готовилось к закрытию.
«В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями — они все выгребли», — цитирует Znak.com шеф-повара Владимира Олькницкого.
По его словам, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. «Как раз к пятнице подготавливались», — отметил повар. Отмечается, что никто из сотрудников заведения не пострадал.
Грабители попали на видео. Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию, злоумышленников разыскивают. Все записи с камер наблюдения переданы силовикам.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шакро Молодой в суде высказался о погибших кемеровских детях Москва запросила у Лондона и Вашингтона утаиваемое «доказательство» по делу Скрипаля Экс-мэра Нижнего Новгорода обвинили в похищении человека
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена671
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»187
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию625
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги179
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение