Грабители в Екатеринбурге вынесли из кафе полцентнера пельменей

Екатеринбурге неизвестные в четверг вечером ограбили кафе «Замес» в центре города, злоумышленники вынесли из заведения 50 килограмм пельменей.

Ограбление на улице Пушкина произошло около 22.00, когда посетителей в кафе уже не было и оно готовилось к закрытию.

«В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями — они все выгребли», — цитирует Znak.com шеф-повара Владимира Олькницкого.

По его словам, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. «Как раз к пятнице подготавливались», — отметил повар. Отмечается, что никто из сотрудников заведения не пострадал.

Грабители попали на видео. Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию, злоумышленников разыскивают. Все записи с камер наблюдения переданы силовикам.