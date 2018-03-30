Экс-директору «Уральских пельменей» грозит 10 лет тюрьмы

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 апреля, ФедералПресс . Бывший директора творческого коллектива «Уральские» пельмени стал фигурантом уголовного дела по статье 201 — УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Считается, что своими действиями Натиевский причинил творческому объединению ущерб в размере 173 миллиона, сообщил ТАСС . Наказание за данное преступление составляет до 10 лет.

Скандал коллектива шоу и Натиевского длится уже давно. Актеры требовали от бывшего начальника 28,3 миллиона рублей и ареста его имущества, но суд в этом отказал. Согласно материалам дела, Натиевский продавал права на контент шоу через аффинированные фирмы, а с командой не делился. По закону «пелмени» должны были получать процент от продаже контента, но сделка проводилась без участия творческого объединения.