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Экс-директору «Уральских пельменей» грозит 10 лет тюрьмы
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Экс-директору «Уральских пельменей» грозит 10 лет тюрьмы 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс. Бывший директора творческого коллектива «Уральские» пельмени стал фигурантом уголовного дела по статье 201 — УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Считается, что своими действиями Натиевский причинил творческому объединению ущерб в размере 173 миллиона, сообщил ТАСС. Наказание за данное преступление составляет до 10 лет.
Скандал коллектива шоу и Натиевского длится уже давно. Актеры требовали от бывшего начальника 28,3 миллиона рублей и ареста его имущества, но суд в этом отказал. Согласно материалам дела, Натиевский продавал права на контент шоу через аффинированные фирмы, а с командой не делился. По закону «пелмени» должны были получать процент от продаже контента, но сделка проводилась без участия творческого объединения.
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