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В Самаре бывший уголовник хотел задушить возлюбленную
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В Самаре бывший уголовник хотел задушить возлюбленную 

ТРК Губерния 33 минуты назад
38-летней жительнице Самары удалось вырваться из удушающих тисков и обратиться за помощью в полицию.
Накануне вечером в Самаре на улице Куйбышева произошёл конфликт сожителей. Бытовая ссора переросла в происшествие, достойное внимания правоохранителей. В разгар словесной перепалки мужчина схватил подругу жизни за горло и начал сжимать пальцы. О серьезности своих преступных намерений он заявил открыто, что и было впоследствии отражено в уголовном деле по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». В ГУ МВД России по Самарской области подчеркивают, что это не первая его проблема с законом. Ранее 48-летний мужчина уже был судим дважды, в том числе за ложное сообщение об акте терроризме.
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