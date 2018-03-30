Ещё
В Новосибирске руководителей строительной фирмы обвинили крупном хищении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске руководителей строительной фирмы обвинили крупном хищении 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Руководители строительного холдинга в Новосибирске обвиняются в хищении почти миллиарда рублей дольщиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Пятеро руководителей строительного холдинга обвиняются в хищении 960 миллионов рублей", — сказала она.
По версии следствия, 41-летний житель Новосибирска создал группу компаний, чтобы привлечь деньги граждан, вносимых ими по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Впоследствии, считает следствие, он вместе с сообщниками похитил средства: деньги перечислялись по фиктивным основаниям на счета аффилированных организаций, после чего обналичивались и передавались организатору группы. Акты выполненных работ по строительству составлялись с завышением объемов работ и их стоимости либо с указанием работ, которые фактически не выполнялись.
По данным представителя МВД, бухгалтерская отчетность искажалась, в ней отражались недостоверные сделки, проводились фиктивные расчеты, искусственно формировались задолженности.
"В период с 2007 по 2014 годы было похищено 960 миллионов рублей, поступивших в кассу и на расчетный счет организации от 560 участников долевого строительства. При этом часть денег в сумме 840 миллионов рублей легализована путем совершения ряда финансовых операций", — отметила Волк.
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
РИА Новости: последние новости
В Краснодаре начали проверку после ДТП со скорой Калининградец убил собаку об стену после ссоры с женой Замглавы МЧС Бурятии задержали по подозрению во взятке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена374
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»156
Тест: Угадайте вора в законе52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию587
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение