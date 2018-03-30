Подпольное «казино» накрыли в Нижнем Новгороде

фото pixabay.comПодпольное «казино» накрыли в Нижнем НовгородеПодпольное «казино» накрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, в сентябре 2016 года в ТЦ «Сормовские Зори», группа лиц арендовало помещение, где организовала зал игровых автоматов. Нижегородцы могли приходить и играть в азартные игры. Две женщины работали операторами, они принимали денежные средства, начисляли кредиты, осуществляли выплату выигрышей. Одна из них вела бухгалтерский учет.

В ходе очередной проверки, сотрудники правоохранительных органов «накрыли» нелегальную деятельность. Четверо нижегородцев, 44-летний мужчина и три женщины, 35, 46 и 65 лет, были задержаны.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит штраф.