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Семь лет колонии назначил суд жителю Самары в качестве наказания за убийство товарища
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Семь лет колонии назначил суд жителю Самары в качестве наказания за убийство товарища 

ТРК Губерния 42 минуты назад
Суд учел мнение гособвинения и признал виновным подозреваемого в убийстве мужчину. Согласно приговору, подсудимому предстоит провести семь лет в колонии строгого режима.
Установлено, что минувшей осенью в квартире одного из домов Советского района областного центра компания мужчин проводила время за распитием алкоголя. Между двумя товарищами возник конфликт, который быстро перерос в драку. Тогда один из них схватил нож и ударил своего оппонента в область груди.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако рана оказалась для него смертельной.
Суд признал подозреваемого мужчину виновным в совершении убийства и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. 45-летний подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Самарской области.
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