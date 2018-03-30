Семь лет колонии назначил суд жителю Самары в качестве наказания за убийство товарища

Суд учел мнение гособвинения и признал виновным подозреваемого в убийстве мужчину. Согласно приговору, подсудимому предстоит провести семь лет в колонии строгого режима

Установлено, что минувшей осенью в квартире одного из домов Советского района областного центра компания мужчин проводила время за распитием алкоголя. Между двумя товарищами возник конфликт, который быстро перерос в драку. Тогда один из них схватил нож и ударил своего оппонента в область груди.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако рана оказалась для него смертельной.