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На Юго-Западе пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи
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На Юго-Западе пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи 

e1.ru 41 минуту назад
Фото: e1.ru
Ночью 28 марта на улице Бардина пьяный 35-летний екатеринбуржец избил медика скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Трое мужчин распивали алкоголь, один из них решил, что плохо себя чувствует, и друзья вызвали ему врачей. Диспетчеру скорой помощи они сказали, что человек находится без сознания.
— В жилище по указанному адресу врачи застали троих граждан в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали E1.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. — Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Медработники осмотрели его и предложили госпитализацию, на которую тот согласился. Однако позже в подъезде между пациентом и врачом возник конфликт, в ходе которого нетрезвый гражданин нанес несколько ударов в лицо фельдшеру.
Медики вызвали полицейских, которые скрутили буйного пациента и отправили в ОВД. Пострадавшему фельдшеру 58 лет, он написал заявление в полицию.
Сейчас в отношении подозреваемого составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство», а также возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ — «Побои». Ему грозит до двух лет лишения свободы, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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