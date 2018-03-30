На Юго-Западе пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

Ночью 28 марта на улице Бардина пьяный 35-летний екатеринбуржец избил медика скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Трое мужчин распивали алкоголь, один из них решил, что плохо себя чувствует, и друзья вызвали ему врачей. Диспетчеру скорой помощи они сказали, что человек находится без сознания.

— В жилище по указанному адресу врачи застали троих граждан в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали E1.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу . — Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Медработники осмотрели его и предложили госпитализацию, на которую тот согласился. Однако позже в подъезде между пациентом и врачом возник конфликт, в ходе которого нетрезвый гражданин нанес несколько ударов в лицо фельдшеру.

Медики вызвали полицейских, которые скрутили буйного пациента и отправили в ОВД. Пострадавшему фельдшеру 58 лет, он написал заявление в полицию.