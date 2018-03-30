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Уголовное дело возбуждено по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему
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Уголовное дело возбуждено по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему 

Обручевский меридиан 43 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Обручевскому району выявили факт продажи алкоголя 17-летнему подростку.
Полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир реализовал алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Примечательно, что в январе 2018 года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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