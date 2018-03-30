Житель Бокситогорска пойдет под суд за дачу взятки

В Боктигороском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который передал взятку должностному лицу.

Установлено, что днем 29 марта 2018 года, 33-летний мужчина, находясь в кафе-баре «Фант» в Бокситогорске , передал должностному лицу взятку в размере 50 тысяч рублей. Подозреваемый рассчитывал, что в отношении него прекратится процессуальная проверка по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров.

Полицейским преступные действия подозреваемого были пресечены, денежные средства изъяты, а мужчина — задержан.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Возбуждено уголовное дело в отношении по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).