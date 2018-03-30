Бывший глава сельского поселения Оричевского района присвоил себе часть денег от сдачи в лом муниципального имущества

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Торфяного сельского поселения Оричевского района по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения).

В июле 2016 года распоряжением администрации Торфяного сельского поселения Оричевского района Кировской области определено осуществить списание автомобиля, станка и электрической тали, находящихся в муниципальной казне, после чего продать имущество по цене лома черных металлов, а полученные денежные средства перечислить в бюджет Торфяного сельского поселения.

В августе 2016 года действующий на тот период времени глава поселения заключил договор поставки лома с одной из организаций города Кирова. Далее, по версии следствия, у него возник умысел на присвоение части денежных средств от сдачи имущества.

«Подозреваемый своими силами и средствами демонтировал электрическую таль, разрезал на фрагменты и в рамках заключенного договора поставки, указав, что лом черных металлов принадлежит ему, продал совестно с другим списанным имуществом. В дальнейшем полученные денежные средства он перечислил в бюджет не полностью, присвоив часть от проданной электрической тали себе. Предварительно материальный ущерб бюджету Торфяного сельского поселения составил не менее 20 тысяч рублей», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Уголовное дело возбуждено сотрудниками Нововятского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области по материалам проверки прокуратуры Орического района.

В ходе расследования уголовного дела будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Фото — pbs.com