Ещё
Бывший глава сельского поселения Оричевского района присвоил себе часть денег от сдачи в лом муниципального имущества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший глава сельского поселения Оричевского района присвоил себе часть денег от сдачи в лом муниципального имущества 

Vyatka-grad.ru 48 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Торфяного сельского поселения Оричевского района по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения).
В июле 2016 года распоряжением администрации Торфяного сельского поселения Оричевского района Кировской области определено осуществить списание автомобиля, станка и электрической тали, находящихся в муниципальной казне, после чего продать имущество по цене лома черных металлов, а полученные денежные средства перечислить в бюджет Торфяного сельского поселения.
В августе 2016 года действующий на тот период времени глава поселения заключил договор поставки лома с одной из организаций города Кирова. Далее, по версии следствия, у него возник умысел на присвоение части денежных средств от сдачи имущества.
«Подозреваемый своими силами и средствами демонтировал электрическую таль, разрезал на фрагменты и в рамках заключенного договора поставки, указав, что лом черных металлов принадлежит ему, продал совестно с другим списанным имуществом. В дальнейшем полученные денежные средства он перечислил в бюджет не полностью, присвоив часть от проданной электрической тали себе. Предварительно материальный ущерб бюджету Торфяного сельского поселения составил не менее 20 тысяч рублей», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Уголовное дело возбуждено сотрудниками Нововятского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области по материалам проверки прокуратуры Орического района.
В ходе расследования уголовного дела будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Фото — pbs.com
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Вятских Полянах группа несовершеннолетних под «руководством» 22-летнего молодого человека совершила серию краж 70-летняя женщина, заколовшая знакомого в Афанасьевском районе, признана судом невменяемой Кировчанин рассказал следователям, как забил до смерти ножкой от табурета 91-летнюю женщину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»142
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»101
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию553
Обнаженка глазами робота33
Шнурова обвинили в домогательствах54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение