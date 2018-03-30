Мизулина объяснила рост количества осуждённых за педофилию

За 4 года почти в четыре раза увеличилось количество возбуждённых уголовных дел по преступлениям, совершённым против половой неприкосновенности детей и подростков, привела данные СК РФ заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина на заседании рабочей группы палаты регионов.

Эту статистику руководитель группы объясняет не увеличением количества таких преступлений, а более профессиональной и напористой работой следственных органов по их раскрытию.