Ещё
Мизулина объяснила рост количества осуждённых за педофилию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мизулина объяснила рост количества осуждённых за педофилию 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
За 4 года почти в четыре раза увеличилось количество возбуждённых уголовных дел по преступлениям, совершённым против половой неприкосновенности детей и подростков, привела данные СК РФ заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина на заседании рабочей группы палаты регионов.
Эту статистику руководитель группы объясняет не увеличением количества таких преступлений, а более профессиональной и напористой работой следственных органов по их раскрытию.
«Преступления против половой неприкосновенности детей отличаются большой латентностью», — уточнила сенатор. После изменения законодательства, в результате которого данные действия были отнесены к категории тяжких и наиболее тяжких, раскрываемость преступлений улучшилась. Вместе с тем, по мнению Елены Мизулиной, ряд проблем в законодательстве так и остались нерешёнными. Члены рабочей группы готовят «антипедофильский пакет», который включает поправки в различные статья УК и УПК РФ.
Парламентская газета: последние новости
Крымского хакера приговорили к 1,5 года за атаки на правительственные базы Мордовии Колокольцев отверг конспирологию в деле об «аргентинском» кокаине В Санкт-Петербурге лжежурналиста — педофила приговорили к 12 годам строгого режима
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»142
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»104
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию555
Обнаженка глазами робота33
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение