Мизулина объяснила рост количества осуждённых за педофилию 

За 4 года почти в четыре раза увеличилось количество возбуждённых уголовных дел по преступлениям, совершённым против половой неприкосновенности детей и подростков, привела данные СК РФ заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина на заседании рабочей группы палаты регионов.
Эту статистику руководитель группы объясняет не увеличением количества таких преступлений, а более профессиональной и напористой работой следственных органов по их раскрытию.
«Преступления против половой неприкосновенности детей отличаются большой латентностью», — уточнила сенатор. После изменения законодательства, в результате которого данные действия были отнесены к категории тяжких и наиболее тяжких, раскрываемость преступлений улучшилась. Вместе с тем, по мнению Елены Мизулиной, ряд проблем в законодательстве так и остались нерешёнными. Члены рабочей группы готовят «антипедофильский пакет», который включает поправки в различные статья УК и УПК РФ.