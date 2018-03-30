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В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся заполучить с чужого счета 9 млн рублей
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В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся заполучить с чужого счета 9 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники полиции задержали мужчину, который, используя подложные документы, с помощью своей знакомой пытался снять с чужого банковского счета 9 млн рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД России совместно с полицией Фрунзенского района в офисе одного из банков, расположенного на Бухарестской улице, задержали 40-летнюю женщину. Она по подложной доверенности на право снятие денежных средств пыталась снять с банковского счета одного из клиентов 9 млн рублей. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 48-летнего гражданина. Он изобличен в том, что введя в заблуждение свою знакомую, представился ей владельцем вышеуказанного банковского счета и выписал нотариальную доверенность и за денежное вознаграждение попросил снять денежные средства со счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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