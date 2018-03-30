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В Башкирии управляющая компания «нагрела» жильцов на 20 миллионов рублей
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В Башкирии управляющая компания «нагрела» жильцов на 20 миллионов рублей 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
30 марта в офисах управляющей компании Стерлитамака прошли обыски. Коммунальщиков уличили в крупном мошенничестве. Оказалось, что жильцам многоэтажек они отправляли квитанции с «космическими» суммами.
— За однокомнатную квартиру в марте некоторых просили заплатить по 10–12 тысяч рублей, — рассказал источник Ufa1.
По предварительным данным, в 2013 году компания получила с 58 домов около 60 миллионов за тепло. При этом в многоэтажках были установлены специальные счетчики, по данным которых сумма должна была быть как минимум на 20 миллионов меньше. И этот случай не единичен.
Обыски в УК  После многочисленных жалоб, ситуацию под контроль взяли силовики. Данная управляющая компания — одна из самых крупных в Стерлитамаке.
— На директора компании завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По предварительным данным, у жильцов украли больше 20 миллионов рублей, — рассказали в МВД Башкирии.
В здании управляющей компании и дома у директора полиция организовала обыски.
— МВД по Башкирии проводит работу совместно с администрацией главы республики. Вероятно, так полиция отреагировала на ситуацию, возникшую перед выборами президента, когда появилась информация о повышении цен на ЖКХ, — сообщил источник.
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