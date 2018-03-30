У пары из Саратова изъяли крупную партию наркотиков

Задержанные собирались продавать наркотические средства.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области, в квартире на ул. Шелковичной было найдено более 2-х килограммов массы синтетического происхождения. Кроме того, наркодилеры припрятали около 260 грамм марихуаны.

После проведенного тщательного обыска в квартире оперативники с поличным задержали преступников за незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, изъятые вещества предназначались для сбыта. В настоящий момент 32-летняя женщина и ее 27-летний напарник находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.