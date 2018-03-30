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У пары из Саратова изъяли крупную партию наркотиков
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У пары из Саратова изъяли крупную партию наркотиков 

Новости Саратова 54 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Задержанные собирались продавать наркотические средства.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области, в квартире на ул. Шелковичной было найдено более 2-х килограммов массы синтетического происхождения. Кроме того, наркодилеры припрятали около 260 грамм марихуаны.
После проведенного тщательного обыска в квартире оперативники с поличным задержали преступников за незаконный оборот наркотиков.
По предварительной информации, изъятые вещества предназначались для сбыта. В настоящий момент 32-летняя женщина и ее 27-летний напарник находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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