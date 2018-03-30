Суд отказался менять художнику П. Павленскому наказание за поджог двери ФСБ

Мещанский суд отказался менять покинувшему Россию художнику-акционисту Петру Павленскому наказание по делу о поджоге двери здания ФСБ . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отказал в удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя о замене штрафа П. Павленскому на иной вид наказания», — сказал собеседник агенства, уточнив, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) просила заменить осужденному наказание в связи с невыплатой штрафа.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что ФССП ограничила выезд за границу П. Павленскому. Он уехал из России, не оплатив назначенный ему судом штраф в размере 500 тыс. руб. за поджог дверей зданий ФСБ в Москве , а также не выплатил компенсацию ФСБ в размере 481 тыс. руб. за причиненный ущерб. Кроме того, приставы не нашли у П. Павленского никакого движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на его банковских счетах.

16 января 2017 г. стало известно, что художник П. Павленский вместе с гражданской супругой Оксаной Шалыгиной и двумя детьми покинули Россию после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на них заявление о насильственных действиях сексуального характера. Сам П. Павленский считает, что полиция спровоцировала его покинуть Россию, пригрозив тюремным сроком. Художник-акционист утверждает, что силовики не стали арестовывать его и супругу, таким образом, предоставив возможность уехать. Он также опровергает информацию о насильственных действиях в отношении актрисы, однако, подтверждает, что до инцидента с ней имело место драка с ее спутником. По словам П. Павленского, А. Слонина жаловалась на побои со стороны молодого человека, который затем начал угрожать и художнику, спровоцировав драку. При этом П. Павленский утверждает, что во время драки был один.

Мещанский районный суд 8 июня 2016 г. признал П. Павленского виновным в поджоге дверей здания ФСБ, назначив художнику-акционисту наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. и освободив его из-под стражи в зале суда. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации причиненного ущерба в полном объеме.

Сотрудники правоохранительных органов задержали художника в ночь на 9 ноября 2015 г. у здания ФСБ на Лубянской площади и доставили в ОВД «Мещанское», после того, как он поджег двери здания ФСБ. Позднее он был арестован.