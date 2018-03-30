Суд отказался менять художнику П. Павленскому наказание за поджог двери ФСБ 

Мещанский суд отказался менять покинувшему Россию художнику-акционисту Петру Павленскому наказание по делу о поджоге двери здания ФСБ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Суд отказал в удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя о замене штрафа П. Павленскому на иной вид наказания», — сказал собеседник агенства, уточнив, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) просила заменить осужденному наказание в связи с невыплатой штрафа.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что ФССП ограничила выезд за границу П. Павленскому. Он уехал из России, не оплатив назначенный ему судом штраф в размере 500 тыс. руб. за поджог дверей зданий ФСБ в Москве, а также не выплатил компенсацию ФСБ в размере 481 тыс. руб. за причиненный ущерб. Кроме того, приставы не нашли у П. Павленского никакого движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на его банковских счетах.
16 января 2017 г. стало известно, что художник П. Павленский вместе с гражданской супругой Оксаной Шалыгиной и двумя детьми покинули Россию после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на них заявление о насильственных действиях сексуального характера. Сам П. Павленский считает, что полиция спровоцировала его покинуть Россию, пригрозив тюремным сроком. Художник-акционист утверждает, что силовики не стали арестовывать его и супругу, таким образом, предоставив возможность уехать. Он также опровергает информацию о насильственных действиях в отношении актрисы, однако, подтверждает, что до инцидента с ней имело место драка с ее спутником. По словам П. Павленского, А. Слонина жаловалась на побои со стороны молодого человека, который затем начал угрожать и художнику, спровоцировав драку. При этом П. Павленский утверждает, что во время драки был один.
Мещанский районный суд 8 июня 2016 г. признал П. Павленского виновным в поджоге дверей здания ФСБ, назначив художнику-акционисту наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. и освободив его из-под стражи в зале суда. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации причиненного ущерба в полном объеме.
Сотрудники правоохранительных органов задержали художника в ночь на 9 ноября 2015 г. у здания ФСБ на Лубянской площади и доставили в ОВД «Мещанское», после того, как он поджег двери здания ФСБ. Позднее он был арестован.
П. Павленский известен своими эпатажными акциями. Так, летом 2012 г. он зашил себе рот, протестуя против ареста участниц группы Pussy Riot, а весной 2013 г. разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В ноябре того же года художник прибил свои гениталии к брусчатке Красной площади, пытаясь, по собственному признанию, изобразить метафору на современное российское общество. Тогда на П. Павленского завели дело о хулиганстве, однако, спустя месяц уголовное преследование было прекращено. За последние два года художник-акционист неоднократно проходил психиатрическую экспертизу, во всех случаях он был признан вменяемым. В мае 2017 г. художник получил политическое убежище во Франции, а в октябре того же года поджег здание Банка Франции и сфотографировался перед ним. П. Павленского задержали, в настоящее время он остается под стражей во Франции.