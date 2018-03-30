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В Екатеринбурге задержали пациента, подозреваемого в нападении на врача
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В Екатеринбурге задержали пациента, подозреваемого в нападении на врача 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении пациента, подозреваемого в нападении на врача скорой помощи, которому тот приехал оказать помощь, мужчина задержан, сообщает в пятницу пресс-группа городского управления МВД России.
"Пострадавший врач написал заявление о привлечении к ответственности буйного пациента. В отношении 35-летнего подозреваемого стражи порядка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП Российской Федерации — «Мелкое хулиганство», а также возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ — «Побои». Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до двух лет. Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде", — говорится в сообщении.
По информации управления МВД, в среду около 01.20 местного времени (23.20 мск вторника) в отдел полиции поступило сообщение о конфликте между неизвестным мужчиной и врачом скорой помощи. По предварительным данным, 57-летний медик в составе бригады прибыл в квартиру дома на улице Бардина по сообщению о мужчине, находящемся в бессознательном состоянии.
В жилище по указанному адресу врачи застали троих граждан в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Медработники осмотрели его и предложили госпитализацию, на которую тот согласился. Однако позже в подъезде между пациентом и врачом возник конфликт, в ходе которого нетрезвый гражданин нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, отмечает полиция.
После звонка в полицию на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, который доставил участников инцидента в территориальный ОВД для дальнейшего разбирательства, уточнили в управлвении.
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