Суд освободил из-под стражи обвинённого во взятках главного инженера ЧКТС

Главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») Юрию Карпусенко, задержанному за взятку в 460 тысяч рублей, изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Такое решение сегодня, 30 марта, принял областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Об этом 74.ru сообщила руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская.

— Постановление Центрального райсуда от 23 марта обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить избранную меру пресечения на домашний арест, — уточнила Евгения Нациевская . — Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Юрия Карпусенко, Челябинский областной суд сегодня установил, что суд первой инстанции не учёл все имеющиеся в материале дела сведения, в том числе о личности обвиняемого. Меру пресечения Карпусенко изменили с заключения под стражей на домашний арест сроком до 22 мая 2018 года.

Юрия Карпусенко обвиняют по части 5 статьи 290 УК — в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2017 году он получил от представителя коммерческой организации более 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приёма выполненных работ по заключенным контрактам. При обыске у него дома обнаружили пачки долларов и рублей на общую сумму более 30 миллионов рублей. В суде Карпусенко назвал их сбережениями семьи, которые хранились дома. Вместе с этим он отчитался о многочисленной дорогой недвижимости и нескольких автомобилях в собственности.

Адвокат просил отправить главного инженера ЧКТС под домашний арест и во время первого заседания в Центральном райсуде. Он представил благодарности, грамоты, положительные характеристики от соседей. Также заявил о наличии у подзащитного заболеваний и отсутствии в деле каких-либо сведений, что Карпусенко оказывал давление на сотрудников и свидетелей.

Следователь и прокурор, поддерживавший ходатайство об аресте, подчёркивали, что Карпусенко может скрыться за рубежом, так как у него на руках был билет на 26 марта из Москвы Прагу . Кроме того, он оформлял вид на жительство в Словакии и планировал заниматься бизнесом в Чехии , купив там недвижимость.

29 сентября прошлого года в рамках расследования уголовного дела о хищении в 2012–2015 годах денег МУП ЧКТС задержали бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова . В тот же день прошли обыски в доме бывшего сити-менеджера Челябинска, офисе его страховой компании «Дельта» и других принадлежащих ему организациях. В материалах дела фигурировала похищенная сумма в 340 миллионов рублей.

30 сентября 74.ru провел онлайн-репортаж с судебного заседания по избранию меры пресечения Сергею Давыдову. О том, какое имущество арестовали у экс-чиновника, читайте в нашем материале.