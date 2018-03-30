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Под Волгоградом 10-летняя девочка стала сексуальной рабыней отчима
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Под Волгоградом 10-летняя девочка стала сексуальной рабыней отчима 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Следователи Дубовского района Волгоградской области направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который на протяжении восьми лет насиловал свою падчерицу. Впервые он совратил девочку, когда ей было 10 лет. О происходящем мать девочки узнала только спустя восемь лет.
Житель Дубовского района обвиняется в развращении и половом сношении со своей падчерицей. Впервые мужчина вступил в сексуальную связь с девочкой в 2009 году. Тайное стало явным только мае прошлого года.
— С сентября 2009 года и на протяжении почти восьми лет обвиняемый систематически развращал свою малолетнюю падчерицу, — рассказала V1.ru официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Наталия Куницкая. — Регулярно он вместе с девочкой он смотрел порнографию, после чего вовлекал ее в свои сексуальные утехи. Впервые он стал домогаться к ребенку, когда ей было полных 10 лет. До 2017 года школьница молчала о происходящем и решилась рассказать матери только в мае прошлого года. Женщина сразу же обратилась в полицию.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Дубовского района. Во время расследования свою вину мужчина не признал, но доказательствами послужили заключение судебных психологов, подтвердивших правдивость показаний девочки, а также выводы судебно-биологической и генетической экспертиз.
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