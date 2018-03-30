Под Волгоградом 10-летняя девочка стала сексуальной рабыней отчима

Следователи Дубовского района Волгоградской области направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который на протяжении восьми лет насиловал свою падчерицу. Впервые он совратил девочку, когда ей было 10 лет. О происходящем мать девочки узнала только спустя восемь лет.

Житель Дубовского района обвиняется в развращении и половом сношении со своей падчерицей. Впервые мужчина вступил в сексуальную связь с девочкой в 2009 году. Тайное стало явным только мае прошлого года.

России — С сентября 2009 года и на протяжении почти восьми лет обвиняемый систематически развращал свою малолетнюю падчерицу, — рассказала V1.ru официальный представитель волгоградского следственного управления СК Наталия Куницкая . — Регулярно он вместе с девочкой он смотрел порнографию, после чего вовлекал ее в свои сексуальные утехи. Впервые он стал домогаться к ребенку, когда ей было полных 10 лет. До 2017 года школьница молчала о происходящем и решилась рассказать матери только в мае прошлого года. Женщина сразу же обратилась в полицию.