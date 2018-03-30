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В Волгограде иностранца осудили за нападения на микрофинансовые организации
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В Волгограде иностранца осудили за нападения на микрофинансовые организации 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
42-летний гражданин Казахстана Дмитрий Марченко осужден за серию разбойных нападений на микрофинансовые организации в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, с мая по август 2017 года Марченко совершил пять нападений на офисы. Угрожая ножом сотрудникам организаций, ему удалось похитить в общей сложности почти 100 000 рублей.
Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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