В Волгограде иностранца осудили за нападения на микрофинансовые организации

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, с мая по август 2017 года Марченко совершил пять нападений на офисы. Угрожая ножом сотрудникам организаций, ему удалось похитить в общей сложности почти 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.