Главного инженера челябинского МУП отпустили из СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК , 30 марта, ФедералПресс . Сегодня Челябинский областной суд изменил меру пресечения главному инженеру МУП «ЧКТС» Юрию Карпусенко, обвиняемому в получении «отката» за подключение к тепловым сетям в размере 460 тысяч рублей.

На прошлой неделе Центральный райсуд решил отправить Карпусенко в СИЗО до 22 мая. Адвокат обвиняемого обжаловал это постановление и попросил отпустить подзащитного под домашний арест.

Областной суд ходатайство адвоката удовлетворил.

«ФедералПресс» напоминает, что Карпусенко задержали 22 марта. При обысках у него нашли более 30 миллионов рублей наличными.

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