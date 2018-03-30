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Главного инженера челябинского МУП отпустили из СИЗО
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Главного инженера челябинского МУП отпустили из СИЗО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЧЕЛЯБИНСК, 30 марта, ФедералПресс. Сегодня Челябинский областной суд изменил меру пресечения главному инженеру МУП «ЧКТС» Юрию Карпусенко, обвиняемому в получении «отката» за подключение к тепловым сетям в размере 460 тысяч рублей.
На прошлой неделе Центральный райсуд решил отправить Карпусенко в СИЗО до 22 мая. Адвокат обвиняемого обжаловал это постановление и попросил отпустить подзащитного под домашний арест.
Областной суд ходатайство адвоката удовлетворил.
«ФедералПресс» напоминает, что Карпусенко задержали 22 марта. При обысках у него нашли более 30 миллионов рублей наличными.
Фото: Publicdomainpictures.net
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