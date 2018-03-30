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Жителя Чувашии приговорили к 13,5 годам колонии за изнасилование девочки
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Жителя Чувашии приговорили к 13,5 годам колонии за изнасилование девочки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 30 мар — РИА Новости. Житель Чувашии приговорен к 13,5 годам колонии за сексуальное насилие над 5-летней девочкой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По данным следствия, днем 7 августа 2017 года в одном из сельских населенных пунктов злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме у своего односельчанина, воспользовавшись тем, что тот вышел на улицу, а также беспомощным в силу возраста состоянием девочки, совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера.
"Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему безработному местному жителю. Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", — говорится в сообщении СУСК.
Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено.
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