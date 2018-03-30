Жителя Чувашии приговорили к 13,5 годам колонии за изнасилование девочки

По данным следствия, днем 7 августа 2017 года в одном из сельских населенных пунктов злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме у своего односельчанина, воспользовавшись тем, что тот вышел на улицу, а также беспомощным в силу возраста состоянием девочки, совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера.

"Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему безработному местному жителю. Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", — говорится в сообщении СУСК.

Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено.