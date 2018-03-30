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Арестованы вертолет и 21 квартира качканарского предприятия
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Арестованы вертолет и 21 квартира качканарского предприятия 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Для стимуляции руководства.
В Качканаре продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «Металлист» из-за невыплаты зарплаты рабочим.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас следователи опрашивают потерпевших, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния предприятия. Руководством «Металлиста» уже погашена часть задолженности в размере 32 миллионов рублей.
"В обеспечительных целях по инициативе налоговых органов наложен арест на имущество предприятия — вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что 8 апреля работники качканарского ОАО «Металлист» будут митинговать за спасение завода. Предприятие, которое не работает с декабря 2017 года, находится в предбанкротном состоянии.
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