Арестованы вертолет и 21 квартира качканарского предприятия

Для стимуляции руководства.

В Качканаре продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «Металлист» из-за невыплаты зарплаты рабочим.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас следователи опрашивают потерпевших, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния предприятия. Руководством «Металлиста» уже погашена часть задолженности в размере 32 миллионов рублей.

"В обеспечительных целях по инициативе налоговых органов наложен арест на имущество предприятия — вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что 8 апреля работники качканарского ОАО «Металлист» будут митинговать за спасение завода. Предприятие, которое не работает с декабря 2017 года, находится в предбанкротном состоянии.