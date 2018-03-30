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Бойцы СОБРа задержали четверых подозреваемых в ограблении мужчины на 190 тыс. долл. в центре Москвы
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Бойцы СОБРа задержали четверых подозреваемых в ограблении мужчины на 190 тыс. долл. в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Задержаны подозреваемые в ограблении предпринимателя на 190 тыс. долл. в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, поимка подозреваемых состоялась 29 марта, к операции привлекались бойцы СОБР. «Задержаны четверо безработных мужчин 1965, 1969, 1975 и 1986 гг. рождения, младший из них ранее судим за мошенничество в особо крупном размере. У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, денежные средства, травматический пистолет и удостоверение Комитета ветеранов службы госбезопасности и локальных войн», — пояснил источник.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело о грабеже, ведется следствие.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что вечером 20 февраля в полицию обратился заместитель директора ООО «Гаджет Технолоджи». Бизнесмен сообщил, что около офиса компании, расположенного на Пресненской набережной, к нему подбежали несколько неизвестных, представившихся сотрудниками ГУБОП МВД. Надев на потерпевшего наручники, злоумышленники посадили его в автомобиль Skoda Octavia и отвезли к зданию ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.
Неизвестные высадили мужчину из машины, предварительно забрав у него ключи от офиса и сейфа. Приблизительно через час предприниматель вернулся на работу на такси и обнаружил, что дверь офиса и сейф вскрыты. По словам потерпевшего, злоумышленники забрали 190 тыс. долл. и около 200 тыс. руб., причинив ущерб на сумму около 11,4 млн руб.
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