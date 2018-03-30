Ещё
В Гатчине задержан подозреваемый в убийстве в предновогоднюю ночь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гатчине задержан подозреваемый в убийстве в предновогоднюю ночь 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины, с признаками насильственной смерти.
По данным следствия, 30 декабря 2017 года 55-летний житель Ростовской области, работавший в Гатчине, находился в гостях у своего знакомого, проживающего в частном жилом доме в деревне Вайя. Мужчины распивали спиртные напитки. Между знакомыми завязалась потасовка и подозреваемый ударил собутыльника ножом в шею, после чего на тачке вывез тело к дренажной канаве.
По подозрению в совершении данного преступления был задержан 65-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина полностью изобличен в содеянном.
Ivyborg.ru: последние новости
По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" задержана начальник стройинспекции Кузбасса Парень из Всеволожска развращал 13-летних мальчиков в соцсетях Полицейские ищут убийцу лосей в Лодейном Поле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»140
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»105
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию555
Обнаженка глазами робота34
Шнурова обвинили в домогательствах52
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение