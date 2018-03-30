В Гатчине задержан подозреваемый в убийстве в предновогоднюю ночь

В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины, с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, 30 декабря 2017 года 55-летний житель Ростовской области , работавший в Гатчине , находился в гостях у своего знакомого, проживающего в частном жилом доме в деревне Вайя. Мужчины распивали спиртные напитки. Между знакомыми завязалась потасовка и подозреваемый ударил собутыльника ножом в шею, после чего на тачке вывез тело к дренажной канаве.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 65-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина полностью изобличен в содеянном.