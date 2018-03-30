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Нижегородская студентка обвиняется в убийстве сожителя
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Нижегородская студентка обвиняется в убийстве сожителя 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде будут судить 19-летнюю студентку одного из местных вузов, которая обвиняется в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по региону.
Напомним, кровавая драма разыгралась ночью 18 ноября прошлого года в квартире одного из домов на площади Свободы. Как пояснила следователям сама девушка, ее 26-летний сожитель пришел домой пьяным. Между ними возникла ссора, и студентка нанесла мужчине несколько ножевых ранений по рукам и одно в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Свою вину студентка не признала, пояснив, что защищала свою жизнь, поэтому взялась за нож. По ее словам, убивать сожителя она не собиралась.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в Арзамасе 27-летний мужчина зарезал отца, вступившись за мать.
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