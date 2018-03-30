Нижегородская студентка обвиняется в убийстве сожителя

В Нижнем Новгороде будут судить 19-летнюю студентку одного из местных вузов, которая обвиняется в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по региону.

Напомним, кровавая драма разыгралась ночью 18 ноября прошлого года в квартире одного из домов на площади Свободы. Как пояснила следователям сама девушка, ее 26-летний сожитель пришел домой пьяным. Между ними возникла ссора, и студентка нанесла мужчине несколько ножевых ранений по рукам и одно в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Свою вину студентка не признала, пояснив, что защищала свою жизнь, поэтому взялась за нож. По ее словам, убивать сожителя она не собиралась.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.