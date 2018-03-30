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Житель Вытегры убил мать, обидевшись на замечание
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Житель Вытегры убил мать, обидевшись на замечание 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Жертвой сына-алкоголика стала 55-летняя жительница Вытегры. Она сделала ему замечание, а он зарезал ее кухонным ножом.
Трагедия произошла в январе этого года. 32-летний мужчина пришел в гости к родителям, которые начали обвинять его в пристрастии к алкоголю. Разразился скандал. Вытегорец схватил со стола нож и дважды ударил мать в спину. Женщина скончалась до приезда медиков.
Убийцу немедленно арестовали и возбудили уголовное дело. Как сообщает региональный Следственный комитет, мужчина свою вину полностью признал, он находится под стражей. Расследование завершено. Наказание убийце матери определит суд.
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