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Под Тюменью парень пытался задушить знакомую из-за личной неприязни
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Под Тюменью парень пытался задушить знакомую из-за личной неприязни 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Жительница поселка Соровое обратилась в дежурную часть ОМВД Уватского района. Девушка сообщила полицейским, что в ходе ссоры произошедшей на почве личных неприязненных отношений 23-летний молодой человек угрожал ей убийством.
«В ходе расследования установлено, что молодые люди выясняли отношения в подъезде жилого дома. В разгар ссоры подозреваемый повалил потерпевшую на пол, схватил за шею и начал душить, высказывая при этом слова угрозы убийством. Данные действия гражданка восприняла реально», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за угрозу убийством (ч.1 ст.119 Уголовного кодекса РФ). Теперь юноше может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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