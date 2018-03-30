Под Тюменью парень пытался задушить знакомую из-за личной неприязни

Жительница поселка Соровое обратилась в дежурную часть ОМВД Уватского района. Девушка сообщила полицейским, что в ходе ссоры произошедшей на почве личных неприязненных отношений 23-летний молодой человек угрожал ей убийством.

«В ходе расследования установлено, что молодые люди выясняли отношения в подъезде жилого дома. В разгар ссоры подозреваемый повалил потерпевшую на пол, схватил за шею и начал душить, высказывая при этом слова угрозы убийством. Данные действия гражданка восприняла реально», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.