В Крыму задержали 4-х мужчин за посредничество в передаче взятки в ГУП РК «Крымэнерго»

Четырёх посредников одного за другим задержали при передаче друг другу одной и той же взятки в 1,5 млн рублей в Крыму , сообщается в телеграмм-канале следкома.

Следственный отдел Киевского района Симферополя ГУ СКР по Республике Крым предъявил обвинение четверым мужчинам по статьям «покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере» (ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2018 года собственник земельного участка договорился с одной из фирм о содействии в подключении к электрической сети его участка. После этого сотрудники фирмы передавали друг другу деньги в сумме 1,5 млн рублей для последующей передачи в виде взятки сотрудникам ГУП РК «Крымэнерго» за решение вопроса.

Посредников задержали, и сейчас по их месту работы и жительства проведены обыски. В отношении их избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.