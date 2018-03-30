Глыба проломила девочке голову: следователи возбудили уголовное дело после инцидента

8-летняя девочка, которой ледяная глыба упала прямо на голову, до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали ярославские следователи. После происшествия ребёнка доставили в больницу, где врачи поставили диагноз: перелом височной кости.

— По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают, кто именно причастен к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области