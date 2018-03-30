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Мизулина предложила приравнять педофилов к террористам
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Мизулина предложила приравнять педофилов к террористам 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предлагает приравнять педофилов к террористам с точки зрения сроков давности для совершенных ими деяний. Такое мнение она высказала в пятницу на парламентских слушаниях в Совфеде.
Рабочая группа под ее руководством, созданная в прошлом году в верхней палате парламента, подготовила ряд предложений по законодательным мерам защиты детей от посягательств педофилов. Среди них — ужесточение уголовной ответственности, сопровождение отсидевших преступников для предотвращения рецидивов и профилактика педофилии в интернете.
"Еще один пресловутый пункт — срок давности преступлений. Нужно сделать так, чтобы педофил знал, что он никогда не уйдет от ответственности, даже через несколько лет после совершения деяния", — считает Мизулина.
Она подчеркнула, что «иногда ребенок не признается до совершеннолетия о том, что он подвергся насилию». «Мы предлагаем отменить срок давности преступления, как это сделано по преступлениям террористического характера. А разве это не терроризм в отношении детей? Вам любой родитель, ребенок которого пострадал, скажет, что это страшно и ужасно», — добавила сенатор.
По данным, приведенным Мизулиной в ходе слушаний, количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних из года в год растет. В 2017 году в России 9 600 несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из которых около 1 800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию. Следователями Следственного комитета РФ было возбуждено 13 551 уголовное дело о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних (из которых 7 011 дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности), что свидетельствует как о тенденции роста сексуального насилия в отношении детей, так и о повышении внимания к таким преступлениям со стороны правоохранительных органов (в 2016 году возбуждено 5 835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия).
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