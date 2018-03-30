Мизулина предложила приравнять педофилов к террористам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предлагает приравнять педофилов к террористам с точки зрения сроков давности для совершенных ими деяний. Такое мнение она высказала в пятницу на парламентских слушаниях в Совфеде.

Рабочая группа под ее руководством, созданная в прошлом году в верхней палате парламента, подготовила ряд предложений по законодательным мерам защиты детей от посягательств педофилов. Среди них — ужесточение уголовной ответственности, сопровождение отсидевших преступников для предотвращения рецидивов и профилактика педофилии в интернете.

"Еще один пресловутый пункт — срок давности преступлений. Нужно сделать так, чтобы педофил знал, что он никогда не уйдет от ответственности, даже через несколько лет после совершения деяния", — считает Мизулина.

Она подчеркнула, что «иногда ребенок не признается до совершеннолетия о том, что он подвергся насилию». «Мы предлагаем отменить срок давности преступления, как это сделано по преступлениям террористического характера. А разве это не терроризм в отношении детей? Вам любой родитель, ребенок которого пострадал, скажет, что это страшно и ужасно», — добавила сенатор.