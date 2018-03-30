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В Тольятти студент колледжа пытался украсть вещи из спортивного магазина
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В Тольятти студент колледжа пытался украсть вещи из спортивного магазина 

АиФ-Самара 15 минут назад
Фото: АиФ-Самара
18-летний студент одного из колледжей Тольятти пришел в торговый центр, расположенный в Автозаводском районе, и попытался похитить из отдела спортивной одежды две футболки, мужское трико и куртку, общей стоимостью более пяти тысяч рублей, сообщает заместитель начальника отела информации Ольга Шелест.
Уйти с похищенным молодому человеку не удалось — злоумышленника задержали бдительные охранники торговой точки, после чего сообщили о случившемся в полицию и удерживали его до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские провели осмотр помещения, опросили персонал и посетителей магазина. Похищенный товар был возвращен на полки торговой точки.
На допросе молодой человек признался, что вещи планировал продать, а деньги потратить на собственные нужды.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
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