Экс-чиновника администрации края судят за взятку 

Уголовное дело в отношении 49-летнего заместителя начальника отдела оформления земельных участков департамента имущественных отношений края направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Обвиняемый входил в рабочую группу, которая занималась внесением изменений в условия лицензий на пользование участками недр на территории края, переоформление лицензий, досрочное прекращение права пользования участками недр. В феврале к нему за консультациями обратился предприниматель. В ходе разговора чиновник разъяснил какие документы необходимы для положительного решения вопроса. А кроме этого сообщил, что ему необходимо передать 300 тыс. рублей якобы в качестве взятки для заместителя начальника отдела минерально-сырьевой базы и мониторинга состояния недр управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов края, не осведомленного о преступных намерениях. При этом чиновник не собирался влиять на решение вопроса предпринимателя. 15 июня 2017 в ходе телефонного разговора чиновник сообщил представителю, что рабочей группой принято положительное решение и попросил передать 300 тыс. рублей. Чиновника задержали при получении денег в продуктовом магазине. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Краснодара.