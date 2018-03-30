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Экс-чиновника администрации края судят за взятку
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Экс-чиновника администрации края судят за взятку 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Уголовное дело в отношении 49-летнего заместителя начальника отдела оформления земельных участков департамента имущественных отношений края направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Обвиняемый входил в рабочую группу, которая занималась внесением изменений в условия лицензий на пользование участками недр на территории края, переоформление лицензий, досрочное прекращение права пользования участками недр. В феврале к нему за консультациями обратился предприниматель. В ходе разговора чиновник разъяснил какие документы необходимы для положительного решения вопроса. А кроме этого сообщил, что ему необходимо передать 300 тыс. рублей якобы в качестве взятки для заместителя начальника отдела минерально-сырьевой базы и мониторинга состояния недр управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов края, не осведомленного о преступных намерениях. При этом чиновник не собирался влиять на решение вопроса предпринимателя. 15 июня 2017 в ходе телефонного разговора чиновник сообщил представителю, что рабочей группой принято положительное решение и попросил передать 300 тыс. рублей. Чиновника задержали при получении денег в продуктовом магазине. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Краснодара.
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