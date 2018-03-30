Экс-чиновника администрации края судят за взятку

Уголовное дело в отношении 49-летнего заместителя начальника отдела оформления земельных участков департамента имущественных отношений края направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.