Лже-организатора концерта Ваенги осудили в Арзамасе

Как сообщила корреспонденту NewsRoom24 старший помощник Арзамасского городского прокурора Юлия Вишнякова, горсуд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в мошенничестве.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 и 2015 годах мужчина попросил у своих знакомых в долг под проценты 200 и 300 тысяч рублей для организации в Арзамасе концертов певицы Ваенги.

Получив деньги, злоумышленник заявил, что для организации концерта ему не хватает еще 400 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, он предложил своему знакомому купить у него автомобиль. При этом машина принадлежала сестре обвиняемого, а он использовал ее на правах аренды. Поверив мужчине, что тот оформит сделку купли-продажи при возвращении его сестры из поездки, потерпевший дал ему требуемую сумму. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый ранее также брал у своих знакомых деньги в долг и не возвращал. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила 1 миллион 100 тысяч рублей.