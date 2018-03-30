Ещё
Лже-организатора концерта Ваенги осудили в Арзамасе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лже-организатора концерта Ваенги осудили в Арзамасе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщила корреспонденту NewsRoom24 старший помощник Арзамасского городского прокурора Юлия Вишнякова, горсуд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в мошенничестве.
Согласно материалам уголовного дела, в 2014 и 2015 годах мужчина попросил у своих знакомых в долг под проценты 200 и 300 тысяч рублей для организации в Арзамасе концертов певицы Ваенги.
Получив деньги, злоумышленник заявил, что для организации концерта ему не хватает еще 400 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, он предложил своему знакомому купить у него автомобиль. При этом машина принадлежала сестре обвиняемого, а он использовал ее на правах аренды. Поверив мужчине, что тот оформит сделку купли-продажи при возвращении его сестры из поездки, потерпевший дал ему требуемую сумму. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый ранее также брал у своих знакомых деньги в долг и не возвращал. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила 1 миллион 100 тысяч рублей.
Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Newsroom24: последние новости
Уголовное дело заведено в отношении депутата Думы Нижнего Новгорода Ингликова Мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж в Нижнем Новгороде 27-летний арзамасец убил отца, заступаясь за мать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»140
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»105
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию555
Обнаженка глазами робота34
Шнурова обвинили в домогательствах52
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение