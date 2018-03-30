Перепугал работников до смерти: в Ростове мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов

Ростовские полицейские задержали 46-летнего мужчину, который напал с ножом на двух сотрудников офиса микрозаймов, расположенного в Ворошиловском районе города. Добычей налетчика стали четыре тысячи рублей.

Поздно вечером мужчина ворвался с ножом в офис и потребовал от сотрудников офиса микрозаймов отдать ему все деньги. В кассе на тот момент было четыре тысячи рублей, и работники микрофинансовой организации отдали их преступнику. После этого он скрылся, а владелец фирмы позвонил в полиции и рассказал, что его ограбили.

— Сотрудники полиции нашли подозреваемого и задержали его. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

Примечательно, что злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас она находится под стражей. За разбойное нападение ему грозит до десяти лет колонии.